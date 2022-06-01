Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı

Son dönemde gerçekleştirdiği grup toplantılarında Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganını kullanmayı alışkanlık haline getiren Meral Akşener, bugünkü konuşmasında yeniden "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" dedi. Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaya bir Türk vatandaşı gönderileceğini açıklamasına vurgu yapan Akşener, Türkiye'nin uzay çalışmalarını küçümsedi. Akşener "Bir de başımıza uzay macerası çıktı." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganını kullanmayı alışkanlık haline getiren Akşener, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz" dedi.Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin benzetmeGÜNDEMAbdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin benzetmeAdaylık karmaşasının son bulmadığı Millet İttifakı adına açıklamalarda bulunan Akşener, tarihi belli olan seçim için 'tarih verin' ifadesini kullandı.Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyecan yaratan uzay çalışmalarına da değindi. Bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini hatırlatan Akşener, Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla alay etti. Akşener, "Bir de başımıza uzay macerası çıktı." ifadesini kullandı.