Kumburgaz'da otomobil durağa girdi: Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan bir otomobil, durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada bir kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiindeki üst geçidin hemen yanındaki durakta bekleyenlerin arasına kaza yaptığı belirtilen otomobil girdi.Feci kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada 1 kişi ölürken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşanıyor.