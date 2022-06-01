  • USD: 16,41 - 16,44
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İyi Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza!

Düzce Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis üyesi Erkan Dinçer'e, ruhsat almadan yaptırdığı kaçak sundurma nedeniyle cezai işlem uygulandı. Gözler, her fırsatta "Dürüstlükten" dem vuran İYİ Partili yöneticilerin konuyla ilgili yapacağı yoruma çevrildi.

İyi Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza!
Ekleme: 1.06.2022 - 16:23 Güncelleme: 1.06.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
İyi Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza!
2019 yılında İYİ Parti'den Düzce Belediyesi Meclis üyesi seçilen Erkan Dinçer'in ruhsat almadan yaptığı kaçak yapı belediye encümenine takıldı. Koçyazı Mahallesi 103 ada 13 nolu parsel üzerinde belediyeden ruhsat almadan iskanlı zemin kat işyerinin doğu cephesine çelik malzemeden sundurma yaparak rant elde etmeye çalışan Dinçer'e Belediye encümeni tarafından 52 bin 639 TL para cezası uygulandı.

GÖZLER İYİ PARTİLİ YÖNETİCİLERDE

Her fırsatta dürüstlükten dem vuran İYİ Partili yöneticilerin kendi meclis üyelerinin Belediyeden ruhsat almadan yaptığı kaçak yapı ile rant sağlama çabası ile ilgili görüşleri merak ediliyor.

İKTİDAR OLSALAR NELER YAPACAKLAR?

Öte yandan duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar ise; "Şu anda muhalefet partisinden bir meclis üyesinin ruhsat almadan kaçak işler yapması kabul edilebilir gibi değil. Daha muhalefet meclis üyesiyken rant elde etmeye çalışanlar, iktidara gelmeleri durumunda neler yapacaklarını düşünmek dahi istemiyoruz" şeklinde konuştular.
Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik ahlaksız sözleri protesto edildi
İyi Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza!
Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı
Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok
MSB duyurdu: 14 PKK'lı öldürüldü
Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Demirtaş için 'inşallah' demedim' sözlerine HDP'den çok sert tepki!
Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!
Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?
İBB ulaşım konusunda sınıfta kaldı! “9 bin kişilik mahallede otobüs yok”
3600 ek göstergede kapsam belirlendi
Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor
Belediye konteynerinde zehir satışı! ABB çalışanı uyuşturucudan tutuklandı
Fahiş kira artışlarının önüne geçecek! Sabit oran geliyor!
Savaş sonrası kitlenen ticareti Türkiye açacak!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!
Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor
Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
MEB'den yeni program! Maaşlara 2684 lira artış getirecek!

MEB'den yeni program! Maaşlara 2684 lira artış getirecek!

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

Almanya Emre'yi konuşuyor! Devleti 5.7 milyon euro dolandırdı!

Almanya Emre'yi konuşuyor! Devleti 5.7 milyon euro dolandırdı!

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!