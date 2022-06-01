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İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi meclise sunuldu!

AK Parti, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 12 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Ekleme: 1.06.2022 - 20:21 Güncelleme: 1.06.2022 - 20:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi meclise sunuldu!
AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve diğer milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifle, İstanbul'un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesini teminen, katma değeri yüksek olan finans sektörünün ve yurt dışında uygulama alanı bulan finansal ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ülkenin finansal rekabet gücünün ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde artırılması, finans ve sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması, yurt dışında yürütülen finansal faaliyetlerin yurt içinden gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasının hedeflendiği teklifle, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi ve uluslararası piyasalara entegrasyonunun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması öngörülüyor.

İFM'nin sınırlarının belirlendiği teklifle, alt yapı ve üst yapısının işletilmesi, yönetilmesi ile katılımcı belgesine ilişkin hususlar düzenleniyor. İFM'de yer alacak katılımcıların faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği kamusal izin, ruhsat ve benzeri onay başvurularının yapılabilmesi ile çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilere dair kamusal izin ve onay başvurularının yapılabilmesi ve bu süreçlerin öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılmasını teminen tek durak büronun kurulması öngörülüyor.
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