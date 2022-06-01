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İçişleri Bakanı Soylu: 100 bin briket ev hedefine adım atıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası çerçevesinde İdlib'e yapılacak olan 2. faz briket evlerin tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Soylu, "100 bin briket ev hedefine adım atıyoruz" dedi.

Ekleme: 1.06.2022 - 14:17 Güncelleme: 1.06.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu: 100 bin briket ev hedefine adım atıyoruz
İblib'de ki briket ev yapım çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası çerçevesinde İdlib'e yapılacak olan 2.faz da bulunan 100 bin briket ev tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.

100 BİN BRİKET EV HEDEFİ

Bugün itibarıyla 100 bin briket ev adımının atılacağını söyleyen Bakan Soylu, 'İnşallah Cumhurbaşkanımızın verdiği hedef doğrultusunda bugün itibariyle 100 bin briket ev hedefine adım atıyoruz. Mantıklı sonuç odaklı tamamen hayırseverlerimizin bağışlarıyla gerçekleşen bir kampanyanın 100 bin hedefini aşması konusundaki planlamalarımızı gerçekleştirdiğimizi burada bulunan 19 STK'ya orada yeni yerler tahsis edildiğini ve tamamen insan odaklı göç meselesinin sağlıklı bir neticeye kavuşması ile ilgili ülkemizin güvenliğine katkısı olan bu kampanyanın 2. etabını hep birlikte başlatıyoruz' diye konuştu.

'YARDIM ETMEDİKLERİ GİBİ İFTİRA ATIYORLAR'

İdlib'de yapılan yardımlara açıklık getiren Soylu, 'İdlib'e ekmek yardımı yapılıyor, diyor ki devletin parasıyla yapıyorlar. Hem yardım etmiyorlar hem de iftira atıyorlar. Örneğin Avrupalılar dünyanın birçok ülkesine de çok olmasa da yardım ediyorlar. Onlar kimin parasıyla yardım ediyorlar. Biz kendi milletimizin bağışlarıyla yapıyoruz. Avrupa Birliği kendilerine göç gelmesin diye aldıkları tedbirleri kimin vergisiyle yapıyorlar. Almanya'da yaşayan vatandaşın vergileriyle, Hollanda da yaşayan vatandaşların vergileriyle, Fransa'da yaşayan vatandaşların vergileriyle yapıyorlar' ifadelerine yer verdi.

503 BİN 150 SURİYELİ

503 bin 150 Suriyeli vatandaşın gönüllü olarak kendi ülkelerine döndüğünü açıklayan Soylu, 'Hem göç engellenecek hem göç yönetilecek hem mazlumlara yardımcı olunacak hem de bu yalanlarla mücadele edilecek. Son verilere göre 503 bin 150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü olarak geri dönmüştür' şeklinde konuştu.
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