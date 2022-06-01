Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunun artık haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran 2022'den itibaren haftalık olarak yayınlanacağını
duyurdu.
Bakan Koca, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
İşte Koca'nın o açıklaması;
''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.''