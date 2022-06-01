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Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunun artık haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.

Ekleme: 1.06.2022 - 19:59 Güncelleme: 1.06.2022 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran 2022'den itibaren haftalık olarak yayınlanacağını
duyurdu.

Bakan Koca, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

İşte Koca'nın o açıklaması;

''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.''

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