Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran 2022'den itibaren haftalık olarak yayınlanacağınıduyurdu.Bakan Koca, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.''