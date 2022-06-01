Fahrettin Altun: Basının bir kısmı darbelere zemin hazırlıyor

"Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Basının bir kısmının darbelere zemin hazırladığını görüyoruz" dedi.Açıklamalarına devam eden Fahrettin Altun, Batı değerlerinin merkeze alındığı medya düzenini kabul etmediğini belirtti.Siyasetçilerin, medya mensuplarının ve akademisyenlerin geçmişi ve bugünü doğru okumasının kritik önemde olduğu belirten Altun, "Demokratik ve hukuki değerlere sahip çıkan, kişilik haklarını esas alan basın camiası güçlü bir demokrasinin olmazsa olmasıdır" dedi.Fahrettin Altun açıklamalarında satır başları şu şekilde:"Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz çok büyük atılım gerçekleştirmiştir. Bu süreç medya alanında da yansımasını bulmuştur.Daha özgür ve çok sesli medya ortamının 20 yıl ilerisinde oluşturulduğu açık ve net bir şekilde, korkusuzca ifade ediyorum.Medya özgürlüğü ve ifade hürriyetleri de geçmişte olmadığı kadar genişetimiş ve güvence altına alınmıştır.Bu gerçeğe rağmen basın özgürlüğü, ifade hürriyeti gibi kavramlar içerde ve dışarda ülkemiz aleyhine çarptılmış, istismar edilmiş ve yaklaşımlarla Türkiye aleyhtarlığının bi malzemesi olarak kullanılmıştır.Bu siyasi, ideolojik ve kötücül yaklaşımın elbette farkındayız. Türk basının bir kısmının da elbette darbelere zemin hazırladığını beşinci kol faaliyetlerini yaptığını, itibar suikastlerine giriştiğini maalesef görüyoruz.""Basının en temel sorumluluğu, kamuoyunun haber alma hürriyetine hizmet etmek"Basının sadece demokrasiyi güçlendirmek, kamuoyunun haber alma hürriyetine hizmet etme, toplumu sağlıklı bilgilendirme doğrultusunda hareket etmesi gerektiği açıktır. Basının en temel sorumluluğu budur."