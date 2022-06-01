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Ekipler koku üzerine gitti! Evden çıkanlar şoke etti!

Amasya'da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp çıktı.

Ekleme: 1.06.2022 - 14:14 Güncelleme: 1.06.2022 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Ekipler koku üzerine gitti! Evden çıkanlar şoke etti!Gökmedrese Mahallesi Selçuk Sokak'taki bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çevredekiler belediyeye haber verdi.

Ekipler koku üzerine gitti! Evden çıkanlar şoke etti!

İhbar üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Tarık E.'ye ait evde çöplerle karşılaştı.

Ekipler koku üzerine gitti! Evden çıkanlar şoke etti!

Ekiplerin yaptığı çalışma ile evden 2 kamyon çöp ve atık çıkartıldı. Çöp ve atıklar Amasya Belediyesi Katı Atık Merkezi'ne gönderildi. Evde ayrıca 5133 lira bulundu.

Ekipler koku üzerine gitti! Evden çıkanlar şoke etti!

Mahalle Muhtarı Cem Yeni, 'Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımızın çöp evi vardı. Defalarca uyarmamıza rağmen çöp evini boşaltmadı. Mahalle sakinlerimiz de havaların ısınmasıyla çöp kokusundan ve sinekten şikayetçiydi. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip gerekeni yaptılar' dedi.
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