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CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!

Edirne’de, evi selden zarar gören kadın, yerleştirildiği otelde belediye görevlisinin tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Mağdur kadın, CHP’li Belediye Başkanı Gürkan’ın olayı örtbas etmeye çalıştığını belirterek şikâyetçi oldu.

CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!
Ekleme: 1.06.2022 - 09:31 Güncelleme: 1.06.2022 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!
Edirne'de çocuğuyla yaşayan C.G., geçen yıl evi selden zarar görünce, belediyenin kendisini bir otele yerleştirdiğini, ancak yapılacak maddi yardım için gelen belediye görevlisi E.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!

Dilekçesinde yaşadıklarını anlatan mağdur kadın, 'E.A., otelde kaldığım bir hafta boyunca sürekli benimle ilgilendi. Bir gece 00.30 sularında arayıp, 'Belediyenin vereceği yardım parası yarın hesabına geçeceği için gelip bazı bilgiler almam gerekiyor' dedi. Ben de 'Olur' dedim' ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!

YARDIM YERİNE İÇKİ GETİRDİ

Otelin terası kapalı olduğu için E.A.'nın odasına girdiğini belirten C.G., şöyle devam etti: 'Bana, 'Kırkpınar olduğu için çok yoğun çalışıyoruz, eve gidemiyorum' diyerek yorgun olduğunu söyledi ve çantasından alkol çıkardı. Ben sevmediğimi ve kullanmadığımı söyledim. Sonra tacizde bulundu. Reddettiğimde ise tecavüz etti. Bağırınca, resepsiyondaki genç arayıp, 'İyi misin abla, sesini duydum' dedi. Onu çağırdım ve E.A.'yı odamdan çıkardık. Çok utandım, kimse duymasın, kimse bilmesin istedim. Sabah belediyenin verdiği para hesabıma geçmişti. Yaşadıklarımı unutmak için hemen otelden ayrılıp evime gittim.'

CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!

BAŞKAN ÖRTBAS ETMEK İSTEDİ

Olaydan birkaç gün sonra E.A.'nın kendisini aradığını vurgulayan talihsiz kadın, 'Engelleyip müdürü A.G.'yi aradım. Beni dinlemek istediğini söyledi ve yanında adını sonradan öğrendiğim S.G. ile geldi. Özür dileyip gereğini yapacaklarını söylediler. Sosyal medyadan Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ulaşıp durumu anlattım. Yanında bir kadın ve koruması ile gece evime gelip, 'Bu işi ben takip edeceğim' dedi ve gitti. Daha sonra Gürkan'ın E.A. ile fotoğrafını gördüm. Sadece görev yeri değiştirilmiş. O yüzden hem E.A.'dan hem de olayı örtbas etmek isteyen A.G., S.G. ve Başkan Gürkan'dan şikâyetçiyim' dedi.
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CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!
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