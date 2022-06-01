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Belediye konteynerinde zehir satışı! ABB çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

Gelen bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELKA’da çalışan Şener Duman uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında daha önce kullanıcılıktan işlem yapılan Duman’ın uyuşturucu satışını belediyenin konteynerinde yaptığı belirlendi.

Belediye konteynerinde zehir satışı! ABB çalışanı uyuşturucudan tutuklandı
Ekleme: 1.06.2022 - 11:23 Güncelleme: 1.06.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Belediye konteynerinde zehir satışı! ABB çalışanı uyuşturucudan tutuklandı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olarak il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin veya kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELKA AŞ'de çalışan Şener Duman'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan konteynerde uyuşturucu madde sattığına dair alınan istihbarat üzerine harekete geçildi.

Şener Duman'a ait araçta 17 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Etimesgut, Ayaş Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde içici olan Mehmet A., İsmail Ç., Beytullah A. ile satıcı Şener Duman yakalandı. Üst aramalarında 4 kişinin de üzerinde 17 bin 190 liralık uyuşturucu madde bulundu. Şener Duman'ın kullandığı Sincan'daki Fatih Mahallesi Harikalar Diyarı Otoparkı'nda bulunan Büyükşehir'e ait olan konteynerde yapılan aramada da 1 adet şeffaf poşet içerisinde 1.22 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Duman, 'uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla tutuklandı. Şener Duman hakkında daha önce de biri 17 Mart biri 6 Nisan'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldığı da ortaya çıktı.
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