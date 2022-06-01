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Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik seçeneklerini artırmasının ve mesajlara emoji tepkilerini getirmesinin ardından önemli bir özelliği daha kullanıcılara ulaştırmaya hazırlanıyor. Telegram'da uzun zamandır mevcut olan mesaj düzenleme özelliği yakında WhatsApp'a da gelecek.

Ekleme: 1.06.2022 - 13:23 Güncelleme: 1.06.2022 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!
WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğine nihayet kavuşuyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda mesajlara belirli emojilerle tepki verme özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

Böylece bir mesajı göndermiş olsanız bile üzerinde düzenleme yapabileceksiniz.

Bu özellik WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram platformunda zaten var ve kullanıcıların Telegram'ı tercih etmelerindeki en önemli nedenlerden biri.

WhatsApp hakkında son gelişmeleri, geliştirme aşamasındaki yenilikleri aktaran WABetaInfo, platformun aslında metin mesajlarını düzenleme özelliği üzerinde çalıştığını 5 yıl önce yazmıştı.

Ancak o tarihten sonra platform, bu özellikten vazgeçmiş olacak ki bir daha karşılaşmadık. Nihayetinde, WABetaInfo'nun elde ettiği ekran görüntüsünde, WhatsApp'ın gerçekten de kısa süre önce metin mesajlarını düzenleme üzerinde çalıştığıını görüyoruz.

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!

Test edilen mesaj düzenleme butonunda eski mesajı gösterme özelliği bulunmuyor.

Analistler, şirketin yeni özelliği aktif etmeden önce düzenlenmiş mesajı göstermeyi de sunacağını tahmin ediyor.

WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliğini herkesten sil seçeneğinde olduğu gibi süreli yapacağı tahmin ediliyor. Henüz bu sürenin ortalama kaç dakika olacağı bilinmiyor.

Whatsapp'ın Mesaj Düzenleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Yeni özellik, WhatsApp Android uygulamasında test edilmeye başlandı.

iOS ve masaüstü uygulamalarında da yakın zamanda test edileceği düşünülüyor.

Ne yazık ki, bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan Beta test kullanıcılarına ve herkese açık olarak tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında bir bilgi yok.
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