Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında konuşuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ikili görüşmeleri sona erdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan, törenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Milli Mücadale döneminde Pakistan'lı kadınların yardımlarını asla unutmadık. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisin 75. yılını idrak ediyoruz. Bugünkü temaslarımızda ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık.Türkiye- Pakistan ilişkilerini daha da güçlendirmeye hazırız. Pakistan'la savunma sanayi alanında geliştirilen anlaşmalardan memnuniyet duyuyorum.İkili ticaret hedefimiz 6 milyar dolardır.Pakistan'ın FETÖ ile mücadelemize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Pakistan'da son dönemde artan terör saldırılarında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelede Pakistan'ın yanındayız.Afgan halkına yardım hususunda birlikte çaba sarf ediyoruz. 4 iyilik treni yolladık. 5. trenimiz için hazırlıklarımız devam ediyor.Keşmir sorunun da, BM kararları çerçevesinde çözülmesine destek veriyoruz.İlişkilerimizdeki güveni bize atalarımız emanet etti. Sizlerin de bildiği gibi ülkelermiz yüksek düzeyde iş birliği konsey toplantılarında görüşmeler gerçekleştiriyor.