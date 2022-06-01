Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye askeri operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı değerlendirmede, Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerin tek tek temizleneceğini belirtti, "Yeni bir safhaya geçiyoruz." ifadelerini kullandı.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SURİYE'YE OPERASYON MESAJIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye askeri operasyon için fitili ateşledi. Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası verdiği operasyon sinyalini bu kez hedefleri de vererek bir ileri aşamaya taşıdı.Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz." dedi.BAŞKAN ERDOĞAN: MÜNBİÇ VE TEL RIFAT'I TERÖRDEN TEMİZLEYECEĞİZBaşkan Erdoğan, Suriye'ye operasyon ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz.BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI MESAJI VERMİŞTİBaşkan Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. Erdoğan, burada Suriye'ye operasyon sinyalini vermiş, "güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.MGK BİLDİRİSİNDE 'SURİYE'YE OPERASYON' VURGUSUYine geride bıraktığımız hafta Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştı. Toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde Suriye'ye operasyon vurgusu yer almıştıMGK bildirisindeki o kısım şöyle:"Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. Mensubu olduğu uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuku ile ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin, aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış, bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere, bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur."