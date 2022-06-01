Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı diledi.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDISiirt'te PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan (29), memleketi Balıkesir'de düzenlenen askeri tören ile gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.