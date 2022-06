Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya geldi, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi, çeşitli temaslarda bulundu.Türkiye'den 15 sene sonra bir savunma bakanı tarafından gerçekleştirilen ilk resmi ziyarete ve yoğun geçen görüşme trafiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.Abu Dabi'ye ayak bastığı ilk andan itibaren gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, ilk görüşmeyi BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi ile gerçekleştirdiklerini belirtti."SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARINI GÖRÜŞTÜK"Baş başa ve heyetlerarası yapılan görüşmelerin samimi ve olumlu bir havada geçtiğini aktaran Akar, şunları söyledi:"Savunma ve güvenlik başta olmak üzere bütün konuları karşılıklı görüşme, ele alma imkanı bulduk. Büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim ki konuşulan bütün konularda aşağı yukarı mutabık olduğumuzu gördük. Bir tarafta askeri, eğitim iş birliği konularını, bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi ele aldık, diğer taraftan da potansiyelimiz, ihtiyaçlarımız ve bunların karşılanmasına yönelik iş birliği konularını masaya yatırdık. Açık ve net olarak bu konuları görüştük, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk.Ayrıca bir şekilde bazı gecikmeler olduğunun bilinciyle önümüzdeki günlerde yoğun bir çalışmayla bu geçen zamanı da telafi edebileceğimiz konusunda mutabık kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız çeşitli üst düzey ziyaretler ve heyetlerarası görüşmelerle bunu da gerçekleştireceğiz. BAE Genelkurmay Başkanı kısa bir süre sonra ülkemize ziyarette bulunacak. Bu ziyaretle Genelkurmay Başkanımızla konuları teknik düzeyde daha detaylı, ayrıntılı şekilde ele alacaklar."Temasları kapsamında Tawazun Endüstri Parkı ve savunma sanayii firması IGG'yi de ziyaret ettiğini ifade eden Akar, "BAE şirketlerinin Türkiye'deki şirketlerle iş birliği halinde olduğunu, önemli işlerin yapıldığını gördük. Önümüzdeki dönemde bunların daha ileri düzeye çıkacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadesini kullandı."PLANLAMALARIMIZ BAŞLADI"BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de görüştüklerini aktaran Akar, "Büyük bir nezaket ve samimiyetle bizi karşılayan Sayın Devlet Başkanı'na yaptığımız çalışmaları sunma fırsatı bulduk. Verdiğimiz bilgi ve değerlendirmelerle ilgili de Sayın Devlet Başkanı'nın da mutabık olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük. Buradaki temaslarımız kapsamında yaptığımız çalışmaları ve bu konudaki ilerlemeleri desteklediklerini de ifade ettiler. Bu vesileyle, nazik ve samimi ilgilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.Akar, Türkiye ve BAE ilişkilerine yönelik, "Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında önemli, olumlu gelişmeler bekliyoruz. Karşılıklı eğitim, tatbikatlar konusunda beraber faaliyet gösterilebileceğimizi gördük. Bu konuda karşılıklı güvene dayalı planlamalarımız başladı. Bize düşen de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Başkanı'nın çizdikleri çerçevede zaman kaybetmeksizin ilerlemek. Yapacağımız çalışmaların sadece ülkelerimiz için değil bölge barışı, huzuru ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu."TERÖRİST FAALİYETLERE MÜSAADE ETMEYİZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve MGK bildirisi hatırlatılarak Suriye'ye yönelik yeni bir olası harekata ilişkin soru üzerine Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2016'dan itibaren sırasıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı harekatlarını başarıyla icra ettiğini hatırlatan Akar, şöyle konuştu:"Bizim bu faaliyetlerdeki tek amacımız ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak oldu. Orada oluşturulmak istenen bir 'terör koridoru' vardı. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi, bunların ülkemizin güvenliği bakımından son derece sakıncalı ve tehlikeli girişimler olduğunu belirttik. Eğer bunlara müdahale etmeseydik şu anda çok daha zor şartlarla mücadele ediyor olacaktık. Dün de bugün de aynı fikirdeyiz, aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin, milletimizin güvenliği bakımından buradaki terörist faaliyetlere müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimizin azimli, kararlı ve buna da muktedir olduğunu herkesin bilmesini istiyorum.""HERKESİN BİZİM POZİSYONUMUZU ANLAMASI LAZIM"PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurgulayan Akar, şu açıklamalarda bulundu:"Bunu defalarca ifade etmemize rağmen maalesef hala bazılarının bunu anlamamakta ısrar ettiğini görüyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde de çok teferruatlı bir şekilde, tüm somut delilleriyle PKK'nın YPG, YPG'nin de PKK olduğunu ortaya koyduk. Artık bunun herkes tarafından anlaşılmasını bekliyoruz. Herkesin bu konuyu, bizim pozisyonumuzu anlaması lazım. Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.""EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"Akar, Türkiye'nin başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirterek, "Şu an içinde bulunulan durum nedeniyle ülkemizi korumak ve kollamak için bazı müdahaleler yapmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Bunun da herkes tarafından anlaşılmasını bekliyoruz. Biz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi."BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR"Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin olası bir harekata karşı daha önce yaptıkları gibi tüneller kazdığına yönelik iddialara ilişkin de Akar, "Terörle mücadele konusunda yaptıklarımız malum. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli, eğitimi, tecrübesi, bilgisi ile moral motivasyonu diğer taraftan da en yüksek teknolojiye sahip silah araç, gereçlerle teçhiz edildiği kısacası gücü herkesin malumu. Yıllardır terörle mücadelede kazanılan tecrübe de ortada. Bu nedenle herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı" diye konuştu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Kimse olayı saptırmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim için terörün ve teröristin etnik, dinsel, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Terörist teröristtir. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Bazıları fitneyle, fesatla bilinçli şekilde hedef saptırmaya çalışıyor. Bazıları art niyetle bazıları cehaletle hala bunu karıştırıyorlar. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. PKK/YPG teröristtir" açıklamasında bulundu."TSK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR"Akar, olası operasyonun zamanına ilişkin soru üzerine de "Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir" yanıtını verdi.BAŞKAN ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Suriye'ye operasyon mesajı vermişti. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.MGK BİLDİRİSİNDE 'SURİYE'YE OPERASYON' VURGUSUYine geride bıraktığımız hafta Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yayınlanan bildiride Suriye'ye operasyon vurgusu yapılmıştı.MGK bildirisinde şu ifadeler yer almıştı:Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. Mensubu olduğu uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuku ile ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin, aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış, bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere, bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.