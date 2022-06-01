Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamam! Dev projede adım adım sona doğru

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci ünitesinin inşasında önemli bir aşama daha geride kaldı. 19 Mart 2022 tarihinde başlayan ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak işlemleri 25 Mayıs'ta tamamlandı. Uzmanlar, 68 günde boru hattının 28 bağlantı yerini birbirine bağladı.Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu NGS'de, ASBH'nin kaynak işleminin tamamlanmasının ardından, kaynak ve kontrol işlemlerinde doğrudan yer alan işçiler ve uzmanları tebrik etmek için inşa sahasında bir tören düzenlendi.Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bu çalışmada yer alan 29 kişiye, Akkuyu NGS birinci ünitesinin ASBH kaynak çalışmalarında gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür belgelerini ve günün anısına hazırlanan hediyeleri takdim etti. Teşekkür belgesi alan çalışanlar arasında taşeron şirketlerin yöneticileri, kaynakçılar, tahribatsız muayene mühendisleri, montaj uzmanları ile teknolojik işlemleri yüksek profesyonellikle yerine getiren ve proje takvimine uygun zamanda kaynak işlemlerini tamamlayan diğer uzmanlar yer aldı.Kaynak çalışmaları, Akkuyu NGS'nin ana yüklenicisi TITAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş. ortak girişimi tarafından yürütüldü. Çalışmaların kalitesi ve performans gerekliliklerine uygunluk ise AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız bir inşaat denetim şirketi olan Assystem'in uzmanları tarafından kontrol edildi. Her bir kaynak dikişi yerinin kaynaklanması tamamlandıktan sonra, tahribatsız muayene mühendisleri, ultrasonik, sızdırmazlık ve diğer kontrol yöntemlerini kullanarak bağlantı yerlerinin kalitesi değerlendirdi. Bağlantı yerlerinin ısıl işleme tabi tutulması, kaynak işlemlerine paralel olarak yürütüldü. Bir sonraki aşamada uzmanlar, boru hattı kaplamaları için ek bir koruma görevi görecek olan dikiş yerlerinin iç yüzeyini özel paslanmaz çelik kaplamalarla kaplayacak."EN İYİLERİN EN İYİSİ AKKUYU NGS PROJESİNDE ÇALIŞIYOR"Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva, ödül töreninde kaynakçılara hitaben yaptığı konuşmada, En iyilerin en iyisi Akkuyu NGS projesinde çalışıyor. Kalifiye ve deneyimli uzmanlar, ASBH'nin kurulumunun tüm aşamalarında iyi koordine edilmiş ve verimli bir çalışma sergiledi. Boru hattı montajı, kaynak işlemi, dikiş yerlerinin yüksek ısıya tabi tutulması ve bağlantı yerlerinin kalite kontrolü dahil olmak üzere tüm çalışmalar yüksek düzeyde profesyonellik ile yapılmıştır. Ana hedefimiz olan Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması yolunda önemli bir adım attığımızı söyleyebiliriz. Kaynak çalışmalarında emeği geçen herkese üstlendikleri sorumluluk ve gösterdikleri titizlik, en üst düzeyde profesyonellik ve tüm teknolojik işlemlerde iyi planlanmış organizasyon için teşekkür ederim. Akkuyu NGS projesindeki tüm ekibimiz sizinle gurur duyuyor" dedi. ASBH kaynak çalışmalarında, Rus uzmanların Bangladeş'teki Rooppur NGS, Rusya'daki Novovoronej NGS-2, Leningrad NGS-2 ve Belarus'taki Belarus NGS güç ünitelerinin yapımında edindiği zengin deneyimlerden faydalanıldı.BİLGİ NOTUUzunluğu 160 metre olan ve özel çelikten imal edilen ASBH borusunun kalınlığı 7 santimetreyi buluyor. NGS'nin çalışması sırasında, 160 atmosfer basınçla 330 santigrat dereceye kadar soğutma suyu ASBH'de dolaşabiliyor. ASBH'de dolanan soğutma suyu hiçbir şekilde deniz suyuna karışmıyor.Reaktörde üretilen termal enerji, buhar üretecinin ısı değişim boruları vasıtasıyla birinci çevrimden ikinciye aktarılıyor ve doymuş buhar burada elde ediliyor. Doymuş buhar, buhar boru hattına girerek elektrik üreten jeneratörü harekete geçiriyor