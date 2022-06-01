ABD Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir sınır ötesi askeri harekatın sinyalini vermişti. Konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama yapan Erdoğan, 'Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.Söz konusu karar, terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen ABD'yi rahatsız etti.Mevcut hatların korunmasından yana olduklarını ifade eden Blinken, 'Endişemiz, yeni bir harekat bölgesel istikrarı tehdit edeceği ve kötü niyetli aktörlere fırsat sunacağı. Suriye'de DEAŞ ile mücadeleyi riske atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz.' diye konuştu.