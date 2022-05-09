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Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi!

Kocasinan Belediyesi tarafından dağıtılan ata tohumundan yetişen organik domates fidesini almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Fideden almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 9.05.2022 - 12:33 Güncelleme: 9.05.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi!Kocasinan Belediyesi tarafından kentin üç ayrı noktasında eş zamanlı olarak 11 bin paket olmak üzere toplam 500 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı. Ata tohumu olan 'Karahıdır'dan yetişmiş fideden almak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde dağıtım alanına gelerek beklemeye başlarken, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Oluşan kuyruğun sonu görülmezken, vatandaşlar fide alabilmek için birbiriyle yarıştı. Dağıtım alanına gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilginin yoğun olduğunu ifade ederek; 'Ara verilince ciddi manada beklenti artmış vaziyette. 2 senedir Covid-19'dan dolayı dağıtamıyorduk. Bugün yeniden geleneksel 'Karahıdır' olarak bilinen yöresel tohumdan oluşmuş olan domates fidesini dağıtmaya başladık. Vatandaşımızın yoğun kalabalığıyla karşılaştık. Geceden itibaren sırada bekleyen vatandaşlarımız vardı ve sabahın erken saatlerinde fidelerimiz dağıtılmaya başlandı. Bereketli olsun. Bugün yaklaşık 500 bin adet fideyi dağıtmış olacağız ve Kayseri'nin farklı bölgesinde vatandaşımız ekecek' dedi.

Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi!

Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar; Kocasinan Belediyesi hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı ile Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Ziya Gökalp Merkez Parkı'nda yapılan dağıtımda toplam 500 bin fideyi yaklaşık 1 saatte tüketti. Fide alabilen vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
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