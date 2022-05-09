TikTok kullanıcısının çektiği video peşine takılan muhalefeti pişman etti!

Son dönemde sosyal medyada türeyen bazı tipler üzerinden 'mağduriyet' algısıyla operasyon çekiliyor. Bunun son örneği 'ekonomi kötü' algısı yapan bir TikTok ergeni oldu. "18 yaşındaki kızın vahim geçim sıkıntısı videosu" başlığı ile sosyal medyada trend olan TikTok videosunda bir kızın 'geçim sıkıntısı' çektiğini iddia ederek anlattıklarını pompalayan muhalefetin algı balonu bu kez çabuk söndü. CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Oda TV ve Ekşi Sözlük gibi muhalif isimler ve platformların köpürtüp paylaştığı görüntülerdeki kızın diğer paylaşımları gerçeği ortaya koydu. İşte detaylar...

Muhalefet ekonomi kötü algısı yapmak için bu kez 'TikTok' ergenlerinin çektiği videolar ile operasyon çekmeye çalıştı.18 yaşındaki bir kız, 'geçim sıkıntısı' yaşadığını iddia ederek iş bulamadığını ve babasının maaşının da borçlardan dolayı kesildiğini öne sürdü.TikTok videosunda 'Ben de diplomam ve tecrübem yok diye iş bulamıyorum. Örnek veriyorum içtiğimiz bir illet var, zam geldi 26 lira olmuş. 13 liralık tekel tütünü içiyoruz. Ped fiyatlarına gelen zamlardan haberiniz var mı ya? Bu bir kadının ihtiyacı, benim tercihim değil. Gerçekten utanın.' iddiasını sürdüren genç kız muhalefetin propaganda aracına dönüştü.CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Oda TV ve Ekşi Sözlük gibi muhalif isimler ve platformlar görüntüleri köpürttü.Mehmet Bekaroğlu görüntüleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi hedef alarak paylaşırken operasyon sitesi, 'Genç kız böyle isyan etti: Utanın' başlığıyla manşetine taşıdı.Algı merkezlerinden Ekşi Sözlük'te ise görüntüler '18 yaşındaki kızın vahim geçim sıkıntısı videosu' başlığıyla gündeme taşınarak 'ekonomi kötü' algısıyla vatandaşın hükümeti hedef alması için çağrılar yapıldı.TikTok paylaşımı yapan kızın paylaştığı diğer görüntülerin ortaya çıkmasıyla muhalefetin çekmeye çalıştığı operasyon da deşifre oldu.Kızın paylaştığı görüntülerde lüks bir evde yaşadığı görülürken, soyunarak erotik pozlar verdiği de ortaya çıktı.Sosyal medya kullanıcıların meseleye konu olan kızın takipçi toplamak için bunları yaptığını ifade ederken operasyonu çeken muhalifleri de eleştiri yağmuruna tuttu.