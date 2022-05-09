The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar

The Economist'te yer alan haberde, 'Türkiye'nin inşaat sektörü uluslararası bir ağır sıklettir. Dünyanın en büyük 250 müteahhitinden 40'ı Türk, sadece Çin ve Amerika'nın arkasında. Birçoğunun uzun zamandır kuzey Afrika'da büyük bir ayak izi var' ifadelerine yer verildi.İş dünyası kategorisinde 'Osmanlı gücü' başlığıyla girilen haberde şu ifadeler yer aldı:'Son zamanlarda kıtanın güneyinde akınlar yapmaya başladılar. Sadece geçen yıl, Türk inşaatçıların Sahra altı Afrika'da üstlendiği projelerin değeri 5 milyar dolar ya da yurt dışındaki tüm Türk inşaat projelerinin %17'siydi. Orta Doğu (%13) ve yalnızca eski Sovyetler Birliği ülkelerinden sonra ikinci sırada.Türk şirketleri Çinli rakiplerinden daha hızlı koşma ve yüksek kalite sunma eğilimindedirler.Türkler, Afrika hükümetlerinin Çinlilerin daha isteksiz olduğu yerel taşeronları ve işçileri işe alma taleplerine uymaktan da mutlular. Çinli şirketler mühendisler de dahil olmak üzere vasıflı işçilerini Afrika'ya getiriyor.'