Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi!

Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından önce çembere alındı. Teröristlere "teslim ol" çağrıları yapıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı.11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi.80 gün 6 bin 636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı. Tamamlanan operasyon sonucunda, bölücü terör örgütünün Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.