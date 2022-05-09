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Muğla'da kadınlar tuvaletinde uygunsuz çekim yapan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 'Şeytana uyarak...'

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerası ile içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çekip yakalanan Melih Siviş'in ifadesi ortaya çıktı. Siviş, "Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.

Ekleme: 9.05.2022 - 12:00 Güncelleme: 9.05.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da kadınlar tuvaletinde uygunsuz çekim yapan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 'Şeytana uyarak...'Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerası ile içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çekip yakalanan Melih Siviş'in ifadesi ortaya çıktı.
Olay, önceki gün Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette meydana
geldi. Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla
kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi
ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki
işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM'
Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım.
Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta
bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına
uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
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