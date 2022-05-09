Muğla'da kadınlar tuvaletinde uygunsuz çekim yapan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 'Şeytana uyarak...'

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerası ile içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çekip yakalanan Melih Siviş'in ifadesi ortaya çıktı.Olay, önceki gün Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette meydanageldi. Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde, bir kişinin cep telefonu kamerasıylakapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesiekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı.İFADESİ ORTAYA ÇIKTITelefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polistekiişlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM'Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım.Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranıştabulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığınauğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.