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Kadıköy'de polisten hayat kurtaran müdahale

Motosiklet üzerindeyken dili boğazına kaçarak nefessiz kalan bir sürücü, yoldan geçen trafik polisi sayesinde kurtuldu.

Ekleme: 9.05.2022 - 13:32 Güncelleme: 9.05.2022 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de polisten hayat kurtaran müdahaleİstanbul Kadıköy'de motosikletiyle seyir halinde olan Özbekistan uyruklu Hurshıdbek Olımjonov (32), direksiyon başındayken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Yardımına polis yetişti
Çevredeki sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirirken, o sırada bölgeden geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisi olaya müdahale etti.

Kalemli müdahale hayat kurtardı
İlk kontrolleri yapan trafik polisi, baygın yatan sürücünün nabzının zayıf olduğunu, göz bebeklerinin kaydığını, dilinin boğazına kaçtığını ve solunum yolunun tıkalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredekilerden kalem ya da benzeri bir cisim isteyen polis, kalem ve el yardımıyla sürücünün çenesini açtı.

Kadıköy'de polisten hayat kurtaran müdahale

Sağlık durumu iyi
DHA'nın haberine göre polis, solunum yolunu tıkayan dilin pozisyonunu normale döndürdü. Böylece sürücünün nefes alması ve hayati fonksiyonlarının normale dönmesi sağlandı. Ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Olımjonov, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
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