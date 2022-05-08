Kabinenin gündeminde Suriyeli sığınmacılar ve ekonomi var

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında bugün toplanıyor.Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden yaşanan tartışmalar, Kabinenin de gündeminde yer alacak.Suriyelilerin geri dönüşü için 8 aşamalı çalışmaİçişleri Bakanlığı'nın, 1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönüşü için başlattığı 8 aşamalı projenin detayları toplantıda ele alınacak.Sınırlarda güvenlikMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, sınır güvenliği ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede son bilgileri paylaşması bekleniyor. Ayrıca terörle mücadele de kabinenin gündemindeki olası başlıklardan. Bakan Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlar hakkında da geniş bir sunum yapacak.Ekonomiye dair önlemlerEnflasyonla mücadelede atılacak adımlar, fiyat istikrarının sağlanması için ne gibi çalışmalar var ve yapılacak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu konu da bilgilendirme yapması bekleniyor.3600 ek gösterge TBMM'ye geliyorBir haftalık aradan sonra yeniden çalışmalara başlayacak olan TBMM'ye bu ay içinde gündeme alınması planlanan 3600 ek gösterge konusu da Kabine'de ele alınacak.Yasanın kapsamı ve Hazineye maliyetinin ne olacağına dair yapılan çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından paylaşılacak.