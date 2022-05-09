İstanbullular Pazartesi'ye yine bir metrobüs arızasıyla başladı!

Güne yine metrobüs arızasıyla başlayan İstanbullular duruma, “Altunizade metrobüs durağında 200-300 kişi bekliyoruz.”, “İlk iş günüm ve yine bir metrobüs problemi. Teşekkürler İmamoğlu” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li İBB döneminde bakımsızlıktan sürekli arızalanan ve kaza yapan İETT ve metrobüs görüntüleri artık rutine dönüştü.Yine bir metrobüsün arızalanması sonucunda Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.Vatandaşlar, “Altunizade metrobüs durağında 200-300 kişi bekliyoruz.”, “Pazartesi’ye giriş şeklim.“, “İlk iş günüm ve yine bir metrobüs problemi. Teşekkürler İmamoğlu” sözleriyle duruma ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.