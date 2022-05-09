İmamoğlu, İBB bütçesiyle yaptırılan Trabzonspor atkılarına kendi ismini yazdırdı!

Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesi ile Trabzonspor atkısı yaptırdığı ve atkılara kendi ismini yazdırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşa hizmet yerine PR peşinde koşuyor.İstanbul'da bakımları yapılmadığı için her gün İETT ve metrobüsler arızalanıp kaza yaparken, İstanbullunun parasıyla Trabzonspor atkısı yaptırarak dağıtan İmamoğlu'nun atkılara kendi ismini yazdırdığı ortaya çıktı.