İETT’de araç arızaları tam gaz devam ediyor!
CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da yaşanan otobüs arızaları her gün vatandaşı çileden çıkarıyor. Sürekli iptal edilen otobüs seferlerine vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.
CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da yaşanan otobüs arızaları her gün vatandaşı çileden çıkarıyor. Sürekli iptal edilen otobüs seferlerine vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.
ARAÇ ARIZALARI TAM GAZ DEVAM!
Bir İstanbullunun sefer iptaline gösterdiği tepki üzerine İETT, seferin araç arızası sebebiyle iptal edildiğini belirtti.