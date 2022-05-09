Ekrem İmamoğlu'nun 'ölümcül' otobüs kazası! Bir tekerini de yandaşı Fatih Portakal patlattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık kavgası veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü 2023 yolunda darbe üstübe darbe aldı. Son olarak Doğu Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, 2023 yolunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladı.Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi. Athena Gökhan'ın 'Ben bu otobüsten inerim' ve Atilla Taş'ın 'Size desteklerimiz haram olsun!' şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı. Sonraki süreci yönetemeyen İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendisini eleştirenleri yaylım ateşine tuttu. Ongun'un '200-300 kişiler ciddiye almıyoruz' çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun 'Vız gelir tırıs gider' sözleri ipi kopardı.Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimleri için gözünü karartarak yandaşlarını dahi hedef alıp gereksiz çıkışlar yapması sıkı dostu ve yandaşı Fatih Portakal'ın da tepkisini çekti.Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini eleştirerek, 'Her konuya bir açıklama yapma zorunluluğunuz yok arkadaş! Sesvermeden de durabilirsiniz. Parmak sallanmasından bıkmış insanlarız. Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?' ifadelerine yer verdi.