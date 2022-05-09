  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Donald Trump'ın Twitter'a açtığı dava sonuçlandı!

Kaloforniya'da bir bölge yargıcı, Donald Trump'ın Twitter'a açtığı davanın reddine karar verdi.

Ekleme: 9.05.2022 - 13:02 Güncelleme: 9.05.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Donald Trump'ın Twitter'a açtığı dava sonuçlandı!Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, geçtiğimiz yıl ocak ayında kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump'ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu kurmuş ve Twitter'a dava açmıştı.

Dava reddedildi
Kalifirniya'da bir bölge yargıcı, Donald Trump'ın Twitter'a açtığı davayı eski başkanın platformda yasaklanmasının tamamen yasal olduğunu söyledi ve davayı reddetti.

Trump ve destekçilerinin kararı 27 Mayıs'a kadar temyize götürme hakları bulunuyor.

Donald Trump'ın Twitter'a açtığı dava sonuçlandı!

Twitter, beğenmediği bir konuşmaya ev sahipliği yapmak zorunda olmayan özel bir şirket olduğunu, Trump'ın kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğini söylemiş ve davaya itiraz etmişti.

Twitter, Trump'a getirilen engelleme kararı iptal edilirse, bunun anayasa hukukunun temel ilkelerine karşı gelmek olacağını savunmuştu.

Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! Rusya'yı karıştıran mesaj: Çocukların kanı ellerinizde
The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar
Ekrem İmamoğlu'nun 'ölümcül' otobüs kazası! Bir tekerini de yandaşı Fatih Portakal patlattı!
Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı
Başkan Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli
Emniyetin Bpzkurt raporuna ulaşıldı!
Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
İBB ekipleri günlerdir Balat'ı temizlemiyor!
Zelenskiy'den Zafer Günü mesajı: Bu iki ordunun savaşı değil, iki dünya görüşünün savaşıdır
Fransız medyasında Bayraktar TB2 övgüsü: Rus komuta merkezini bile vuruyor
Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar
İBB bütçesinden Trabzonlulara sosyal yardım kartı dağıtıldı!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 12 terörist etkisiz
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında!
İsmail Çataklı'ya Suriyeliler hakkında merak edilen 14 soru
Sığınmacılarla ilgili algı mühendisliği yapan provokatörlere tokat gibi cevap! Sınırlarımızda entegre güvenlik: Kuş bile uçmuyor
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
Bulgaristan'dan AB'ye Rusya ve petrol resti
İkinci el provokasyon: Fransa’dan Rafale alan Atina gerilimi tırmandırıyor
Yoga kursunda iğrenç olay! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

Yoga kursunda iğrenç olay! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!