Donald Trump'ın Twitter'a açtığı dava sonuçlandı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, geçtiğimiz yıl ocak ayında kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump'ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu kurmuş ve Twitter'a dava açmıştı.Kalifirniya'da bir bölge yargıcı, Donald Trump'ın Twitter'a açtığı davayı eski başkanın platformda yasaklanmasının tamamen yasal olduğunu söyledi ve davayı reddetti.Trump ve destekçilerinin kararı 27 Mayıs'a kadar temyize götürme hakları bulunuyor.Twitter, beğenmediği bir konuşmaya ev sahipliği yapmak zorunda olmayan özel bir şirket olduğunu, Trump'ın kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğini söylemiş ve davaya itiraz etmişti.Twitter, Trump'a getirilen engelleme kararı iptal edilirse, bunun anayasa hukukunun temel ilkelerine karşı gelmek olacağını savunmuştu.