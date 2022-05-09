  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa Günü mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci çerçevesinde her alanda iş birliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı bir politika izlemeye devam ettiğini belirtti.

Ekleme: 9.05.2022 - 13:24 Güncelleme: 9.05.2022 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa Günü mesajı!
Bakan Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Avrupa bütünleşmesinin ve AB'nin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun 72. yıl dönümünün, tüm Avrupa halklarıyla birlikte Türkiye'de de Avrupa Günü olarak kutlandığını belirten Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek şöyle devam etti:

'Bu yıl Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde kutladığımız Avrupa Günü'nde barışın korunmasının ne kadar zor ve kıymetli olduğunu bir kez daha müşahede ettik. 21. yüzyılda Avrupa'nın ortasında yaşanan ve bizi adeta 1940'ların Avrupa'sına geri götüren Ukrayna'daki trajedi, hepimiz için bir uyarı işaretidir. Soğuk Savaş sonrasındaki güvenlik mimarisini kökten değiştirecek olan bu savaş, Avrupa'nın geleceği açısından da bir dönüm noktasıdır.'

Çavuşoğlu, Avrupa projesinin pek çok tehditle sınandığını vurgulayarak 'Sıcak savaş ve çatışmaların yanı sıra küresel belirsizlikler, iklim değişikliği, enerji bağımlılığı, terör ve düzensiz göç Avrupa'yı derinden etkilemektedir. Ayrıca, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi aşırı akımlar Birliğin bir arada yaşama kültürünün aşınmasına neden olmakta ve Avrupa'nın üzerine inşa edildiği ortak değerleri temelinden sarsmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir aday ülke ve NATO müttefiki olarak, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tüm bu sınamaların çözümünde anahtar ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 'Her ne kadar özellikle Avrupa Birliği içerisinde bazı kesimler zaman zaman ülkemizi rakip ve hatta tehdit olarak gösterseler de Türkiye gerek Soğuk Savaş döneminde gerek sonrasında Avrupa'nın güvenliği adına pek çok fedakarlık yaparak, kıtanın istikrar ve refahına önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye, stratejik hedefi olan AB üyeliği süreci çerçevesinde her alanda iş birliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı bir politika izlemeye devam etmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.
Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! Rusya'yı karıştıran mesaj: Çocukların kanı ellerinizde
The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar
Ekrem İmamoğlu'nun 'ölümcül' otobüs kazası! Bir tekerini de yandaşı Fatih Portakal patlattı!
Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı
Başkan Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli
Emniyetin Bpzkurt raporuna ulaşıldı!
Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
İBB ekipleri günlerdir Balat'ı temizlemiyor!
Zelenskiy'den Zafer Günü mesajı: Bu iki ordunun savaşı değil, iki dünya görüşünün savaşıdır
Fransız medyasında Bayraktar TB2 övgüsü: Rus komuta merkezini bile vuruyor
Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar
İBB bütçesinden Trabzonlulara sosyal yardım kartı dağıtıldı!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 12 terörist etkisiz
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında!
İsmail Çataklı'ya Suriyeliler hakkında merak edilen 14 soru
Sığınmacılarla ilgili algı mühendisliği yapan provokatörlere tokat gibi cevap! Sınırlarımızda entegre güvenlik: Kuş bile uçmuyor
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
Bulgaristan'dan AB'ye Rusya ve petrol resti
İkinci el provokasyon: Fransa’dan Rafale alan Atina gerilimi tırmandırıyor
Yoga kursunda iğrenç olay! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

Yoga kursunda iğrenç olay! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!