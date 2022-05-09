Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!

Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Terkoğlu açıklamasında "Kürsüye çıkıp büyüklüğünü anlatacak kadar kendine sevdalandı. Güç zehirlenmesi"nin ve kibrin kaynağının, büyük koltuk değil insanın küçülmesi olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Son dönemde kendi yandaşları dahil pek çok kişi tarafından tepki gören CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiri de Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu'ndan geldi. Terkoğlu açıklamasında İmamoğlu içinifadelerini kullandı.