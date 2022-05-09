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CHP'li İBB'de kadrolaşma kavgası! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun sağ kolu karşı karşıya geldi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha önce İBB'deki kadrolaşmayı deşifre eden Özgür Nas'ın sözlerinin sorulması üzerine CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sözlere tepki gösterdi. İmamoğlu, Nas'ın sözlerine "dedikodu" demekle yetindi. Bu tartışma CHP'nin İstanbul örgütünde soğuk savaş şeklinde yaşanan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu tartışmasına son bir halka olarak eklendi.

CHP'li İBB'de kadrolaşma kavgası! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun sağ kolu karşı karşıya geldi!
Ekleme: 9.05.2022 - 14:07 Güncelleme: 9.05.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'de kadrolaşma kavgası! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun sağ kolu karşı karşıya geldi!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul kadrolarında kelimenin tam manasıyla kazan kaynıyor. Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu daha önce karşı karşıya geldikleri gibi bir kez daha farklı taraftalar. Tartışmaya Canan Kaftancıoğlu direkt dahil olmasa da Canan Kaftancıoğlu nun sağ kolu olan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, konunun öznesi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ı İstanbul'daki kadrolaşmayı deşifre eden sözleri nedeniyle yalancılıkla suçladı.

CHP'NİN KADROLAŞMA PLANLARI BELGELENMİŞTİ
18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgelemişti.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın katıldığı toplantıda, tarihi itiraflar ardı ardına yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nun 18 Ekim 2020 tarihindeki değerlendirme toplantısında, mevsimlik işçilerin hangi partiden olduğuna göre alımıyla ilgili CHP'lilerin yaptığı konuşmalar deşifre edildi ve kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

BALYALI: DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR VAR
CHP'li İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu toplantıda şunları söyledi: 'Şimdi bazen doğru bildiğimiz yanlışlar var. Mesela ben de bilmiyordum, süreç içinde öğrendim.  Mesela kış bakım çalışmaları var. Ya da cankurtaran gibi mevsimsel 3 aylık, 4 aylık işçiler var. 'Yav, 3 aylık işe niye bizim örgütümüzden adam girmiyor' falan diye hepimiz birden bağırdık. Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Özellikle bu tür mevsimsel işçilerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle, onlar devam edecek'

NAS: 'CHP'DEN 35, İYİ PARTİ'DEN 15, DİĞERLERİ 15'
CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas; Tarık Balyalı'ya yanıt verdi ve İBB'ye nasıl işçi aldıklarına ilişkin şunları söyledi: 'Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor. Süreç bu şekilde..'

İMAMOĞLU: 'BENİM NAZARIMDA HİÇBİR KIYMETİ OLMAYAN DEDİKODULAR,MÜNAZAALAR, KONUŞMALAR'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; bir gazetecinin 'İBB'deki işe alım süreçleriyle ilgili sorum olacaktı. Bir süredir sosyal medyada dolaşıma giren bir video var. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın açıklamasını paylaşılıyor. Özgür Nas'ın, 'Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. (İBB'de) 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden ise 20- 25 gidiyor' şeklindeki açıklaması var. Bu sözler kadrolaşma ve liyakat tartışmalarına neden oldu. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyim?' şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi: 'Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaalar, konuşmalar..'
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