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Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Balon patladı artık

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası eleştirilere "Vız gelir tırıs gider" sözlerine tepki gösteren Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı zehir zemberek sözler kullandı. Can Ataklı, yerel seçimlerden bu yana İmamoğlu'nun en çok konuşulan skandallarını tek tek sayarak "Bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş" dedi.

Ekleme: 9.05.2022 - 15:20 Güncelleme: 9.05.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve eleştirilere verdiği 'Vız gelir tırıs gider' sözleri yandaşlarında da ayarı bozdu.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP kesimini irite eden son tavırlarından sonra açtı ağzını yumdu gözünü.

İmamoğlu'nun göreve geldiği andan bu yana skandallarını tek tek sayan Can Ataklı, 'Şimdi gelelim son olaya. Bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Belki de İstanbul'a bundan sonra çivi bile çakılmadığının ve bu belediyenin İstanbul'a hiçbir hizmet vermediğini anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler' dedi.

Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Balon patladı artık



İşte Can Ataklı'nın o açıklamaları:

Bir dizi hata yaptı İmamoğlu seçildiği günden bu yana. N'aptı seçildi. Haftasına kalktı gitti Bodrum'da tatile. Bazen denk de gelir. İstanbul'da yağmur sel oldu. Adam ne dedi? 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim' dedi ve bunu hastalıklı CHP'li kesim bunu kabullendi ve yaygara kopardı. Kusura bakmayın daha belediye başkanlığına seçileli bir ay olmuş. Neyin nesi bu? Biz işe bile girdiğimizde bir dönem tatil vs düşünmezsin. Arkadan Elazığ depremi oldu. Depreme gitmişken oradan bir de Sarıkamış'a gitti. Bir tarafta acıları paylaşmaya gidiyorsun ondan sonra kayak yapmaya gidiyorsun. Aynı kibir aynı tepeden bakma. Yine CHP'nin hastalıklı kesimi 'yine dokunmayın. Helal olsun falan' dedi. İstanbul'da kar yağdı. Kardeşim yalan söyledi adam. İstanbul Belediye Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesinin neden budur.

'BALON PATLADI ARKADAŞ'
Şimdi gelelim son olaya. Bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Belki de İstanbul'a bundan sonra çivi bile çakılmadığının ve bu belediyenin İstanbul'a hiçbir hizmet vermediğini anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler. Ben iki kez söyledim yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'a bir şey yapılmadı ki. Bana söyleyin. Trafikte mi bir rahatlama var? Yeni bir bina mı yaptılar? Yeni bir yol mu açtılar? İstanbul giderek daha da eskileşen bir şehir.
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