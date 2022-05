Başkan Erdoğan'dan mülteci mesajı:

MÜSİAD 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törende önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen değerli temsilcilerimizi de tebrik ediyorum. Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir. Cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum. Bugün ödül verilen isimler başarılı temsilcilerimizin sadece küçük bir bölümüdür. On binlerce insanımız önemli başarılara imza atıyor.250 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZYerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıl için daha büyük hedefler belirledik. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin, başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan iş dünyasının yolu açıktır.Büyük ve güçlü Türkiye sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.Başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi projemizle başarıya kilitlenmiş durumdayız. Yerlileştireceğimiz 919 teknolojili ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. İleri sürüş destek sismenden batarya sistemine pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmek istiyoruz. Böylece Türkiye'yi kritik teknolojin pazarı yerine üreticisi haline getirmeyi adım adım gerçekleştireceğiz.Bugün MÜSİAD'ın kuruluşunun 32. yılının haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD'ın güçlenmesi için çalışan eski başkanlarına da şükranlarımı sunuyorum.MÜSİAD HEP MİLLETİNİN YANINDA SAF TUTTUCumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarındaki sokak eylemlerine, kanlı darbe girişimine kadar her kritik dönemde MÜSİAD milletin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Kazancınızın çalışanlarınızın yanında ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak örnek oldunuz.Biz muhacirlik ve ensar kelimesinin ne olduğunu bilen bir kültürüz.SAVAŞTAN KAÇAN KARDEŞLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZSuriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Bizim kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onun için bu süreç içerisinde, bu yardımseverliğimizi nasıl yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz.RİZE ARTVİN HAVALİMANIBenim artık Artvinli, Rizeli vatandaşımı İstanbul'dan uçakla 1 saat, 45 dakikada Rize Artvin Havalimanına inecek. Göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 havalimanı vardı, şimdi 57 tane havalimanı var. 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var. Sadece şehir hastanesi olarak söylüyorum, 19 tane var. Yapımları da devam ediyor. Büyük ilçelerimizde hastanelerin yapımları da devam ediyor. Bunlar olmasa biz koronavirüs belasını atlatabilir miydik? Karadeniz'deki doğal gazı ülkemizin sistemine bağlamak için yoğun çaba harcıyoruz. Göreve geldiğimizde böyle gemilerimiz yoktu. Şimdi kendi sondaj ve araştırma gemilerimiz var. Asgari ücretten, emekli ve memur ücretlerine kadar her alanda insanımızı koruyacak adımlar atıyoruz. Gelir ve damga vergilerini de işverenlerimizi korumak için kaldırdık. 450 TL avanta sağlayarak devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.FIRSATÇILARLA MÜCADELE85 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari şekilde etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomide yakaladığımız ivmeyi artırmanın peşindeyiz. İnsanımızın işini, aşını ve mal emniyeti garanti etmek istiyoruz. Serbest piyasa ekonomisi içinde gayri ahlaki yönlerle milletimizin ekmeğine kan doğrama peşinde olan fırsatçıları görüyoruz. Bunlarla mücadeleyi sürdürüyoruz. Kabine'de bunları konuşacağız, alınacak hukuki, idari önlemlerin kararlarını alacağız. Süratle de hayata geçireceğiz.