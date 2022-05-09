  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli

Artan enerji maliyetleri tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Almanya'da doğalgaz tasarrufu konusunda dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı. Alman emeklilerin, soğuk kış günlerinde Türkiye'nin güneyinde kalabileceği belirtildi.

Ekleme: 9.05.2022 - 11:48 Güncelleme: 9.05.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Enerjide önemli ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, çıkış yolu arıyor. Ülkedeki Ekonomi Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, Rus doğalgazına bağımlılık yüzde 55'ten yüzde 35'e geriledi.

Diğer taraftan Berlin yönetimi, Moskova'ya yaptırımlara temkinli yaklaşıyor.

ALMANYA DA TARTIŞMA: EMEKLİLER KIŞ TATİLİ İÇİN TÜRKİYE YE GİTSİN
Almanya basınından Bild gazetesinde ise gelecek kış mevsiminde gaz tasarrufu yapmak için dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı.

'Enerji tasarrufu için emekliler kışı Türkiye'de geçirmeli' başlıklı haberde, Alman emeklilerin önümüzdeki kış aylarını güneyde geçirmesi gerektiği kaydedildi.

DEVLET DESTEĞİ ÖNERİSİ
Öneri, seyahat acenteleri derneği VUSR Başkanı Marija Linnhoff'tan geldi. Linnhoff, Alman devletinin, Mallorca, Tunus veya Türkiye'ye uzun vadeli seyahatler için 500 euroluk destekte bulunması gerektiğini savundu.

Haberde, 'Bu, endüstrinin gazını kurtarır ve emeklilerin tatil yerlerini destekler.' denildi.

Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli

KARŞI ÇIKTILAR: ÇILGINCA BİR FİKİR
Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden Ralf Stegner, 'Bu, çılgınca bir fikir. Enerji politikası sorunlarımızın çözümüne bir katkı değil.' ifadesini kullandı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart da söz konusu görüşe karşı çıktı.

'ALMANYA'YI KIŞIN ÇOK FAZLA İNSAN TERK EDERSE...'
Pinkwart, 'Almanya'yı kışın çok fazla insan terk ederse, bu satın alma gücüne mal olabilir.' uyarısında bulundu.

'Teklif; rekor borç, özel fonlar ve enflasyonla ilgili ek harcamalara ilave olarak en az 10 milyar euroya mal olur' diyen Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nden Jana Schimke, bunun 'ölçülebilir' olmadığını sözlerine ekledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan fosil yakıt alımını azaltma ve enerji tedariklerini çeşitlendirme noktasında çaba harcadıklarını söylemişti
Ekrem İmamoğlu'nun 'ölümcül' otobüs kazası! Bir tekerini de yandaşı Fatih Portakal patlattı!
Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı
Başkan Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli
Emniyetin Bpzkurt raporuna ulaşıldı!
Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
İBB ekipleri günlerdir Balat'ı temizlemiyor!
Zelenskiy'den Zafer Günü mesajı: Bu iki ordunun savaşı değil, iki dünya görüşünün savaşıdır
Fransız medyasında Bayraktar TB2 övgüsü: Rus komuta merkezini bile vuruyor
Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar
İBB bütçesinden Trabzonlulara sosyal yardım kartı dağıtıldı!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 12 terörist etkisiz
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında!
İsmail Çataklı'ya Suriyeliler hakkında merak edilen 14 soru
Sığınmacılarla ilgili algı mühendisliği yapan provokatörlere tokat gibi cevap! Sınırlarımızda entegre güvenlik: Kuş bile uçmuyor
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
Bulgaristan'dan AB'ye Rusya ve petrol resti
İkinci el provokasyon: Fransa’dan Rafale alan Atina gerilimi tırmandırıyor
Bankalardan emekliye promosyon fırsatı! En az 2.750 TL...
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
Yoga kursunda iğrenç olay! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

Yoga kursunda iğrenç olay! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!