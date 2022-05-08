  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zelenskiy'nin ikonik polar ceketi Ukrayna'ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı...

Rusya-Ukrayna savaşı 74 gündür devam ederken, isavaşın ilk gününden beri Ukrayna lideri Zelenskiy'nin üzerinde görülen polar ceket, İngiltere'deki bir müzayedede 90 bin sterline satıldı. Ukrayna'ya yardım için düzenlenen gecede konuşan İngiltere Başbakanı Boris Jonhson herkesi Ukrayna'yı kurtarmak için için elini taşın altına koymaya davet etti.

Ekleme: 8.05.2022 - 17:29 Güncelleme: 8.05.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'nin ikonik polar ceketi Ukrayna'ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı...Rusya-Ukrayna savaşı 74. günde hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna'dan son alınan bilgilere göre ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde meydana gelen bir saldırıca onlarca kişi öldü ve göçük altında kaldı.

Savaşın ilk gününden beri çektiği videolarla halkına ve dünyaya seslenen Ukraya lideri Zelenskiy ise kameralara sürekli olarak haki rengi bir polar ile çıkıyordu.

Zelenskiy'nin ikonik polar ceketi Ukrayna'ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı...

Artık ikonikleşen bu poar çeken Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde 90 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 659 bin) alıcı buldu.

İngiltere Başbaşkanı Boris Jonhson da Zelenskiy'nin artık ünlü olan poları için 50 bin sterlinle açılış yapılması için teşvikte bulundu.

Zelenskiy müzayede öncesinde İngiltere'ye teşekkür ederek Başkan Johnson'ın cesurluğunu övdü.

Müzayede de ayrıca Boris Johnson'ın Kiev ziyareti sırasında hediye götürdüğü bir testi de var.

Zelenskiy'nin ikonik polar ceketi Ukrayna'ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı...

Johnson konuşmasında, '50 bin sterlinik bir miktarla başlayın, Kiev'i gezdim gördüm ve bu şehir kesinlikle bu yardımları hak ediyor. Arkadaşlarım, bu gece Ukrayna'yı destekleyin ki Avrupalı başkent Kiev bir daha asla tehdit edilemesin ve Ukrayna bir an önce bir bütün olsun' sözlerine yer verdi.

İngiltere'de düzenlenen müzayede Ukrayna'ya yardım edilmek için planan yardım miktarı 1 milyon sterlin.
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!
Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok
3600 ek gösterge için tarihi gün! Emekli aylığı ve ikramiyesi büyük oranda artacak!
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!
Şehit kabirlerinde buruk Anneler Günü...
Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!
Savaşın simgelerinden Yılan Adası'ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı
Fenerbahçe'den İmamoğlu'na cevap: 'Bu camia sandıkta hesaplaşmasını iyi bilir'
'Ders almak isteyen çok': Savaştan kaçan Ukraynalılar Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor
İstanbul'da turizm patlaması yaşanıyor! Doluluk yüzde 98!
Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!
Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı!
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Türkiye de imzalayanlar arasında! Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna için düğmeye bastı!
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
DHKP-C'de büyük çözülme geldi! CHP'nin sahip çıktığı Halkın Hukuk Bürosu'nun örgütle bağı ortaya çıktı!
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!
Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

Evdeki temizlikçiyi o halde yakalamıştı! Yargıtay'dan flaş gizli kamera kararı!

Evdeki temizlikçiyi o halde yakalamıştı! Yargıtay'dan flaş gizli kamera kararı!

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Tayt hırsızından iğrenç sözler: 60 tane çaldım! Bu benim…

Tayt hırsızından iğrenç sözler: 60 tane çaldım! Bu benim…