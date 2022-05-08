Zelenskiy'nin ikonik polar ceketi Ukrayna'ya yardım için satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı...

Rusya-Ukrayna savaşı 74. günde hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna'dan son alınan bilgilere göre ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde meydana gelen bir saldırıca onlarca kişi öldü ve göçük altında kaldı.Savaşın ilk gününden beri çektiği videolarla halkına ve dünyaya seslenen Ukraya lideri Zelenskiy ise kameralara sürekli olarak haki rengi bir polar ile çıkıyordu.Artık ikonikleşen bu poar çeken Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde 90 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 659 bin) alıcı buldu.İngiltere Başbaşkanı Boris Jonhson da Zelenskiy'nin artık ünlü olan poları için 50 bin sterlinle açılış yapılması için teşvikte bulundu.Zelenskiy müzayede öncesinde İngiltere'ye teşekkür ederek Başkan Johnson'ın cesurluğunu övdü.Müzayede de ayrıca Boris Johnson'ın Kiev ziyareti sırasında hediye götürdüğü bir testi de var.Johnson konuşmasında, '50 bin sterlinik bir miktarla başlayın, Kiev'i gezdim gördüm ve bu şehir kesinlikle bu yardımları hak ediyor. Arkadaşlarım, bu gece Ukrayna'yı destekleyin ki Avrupalı başkent Kiev bir daha asla tehdit edilemesin ve Ukrayna bir an önce bir bütün olsun' sözlerine yer verdi.İngiltere'de düzenlenen müzayede Ukrayna'ya yardım edilmek için planan yardım miktarı 1 milyon sterlin.