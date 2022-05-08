Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Edirne Adliyesi'ne getirilen T.Ş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Eski hakim T.Ş, üç gün önce güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmıştı.