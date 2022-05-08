Türkiye de imzalayanlar arasında! Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna için düğmeye bastı!

74 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşında, DSÖ Ukrayna'daki sağlık merkezleri ve kliniklere yönelik saldırılar için harekete geçti. Türkiye'nin de aralarında olduğu 'savaş suçları araştırılsın' talebini değerlendiren kuruluş, Ukrayna'daki savaş suçlarını araştıracak. Ukrayna'da şimdiye kadar 200 saldırının kayıt altında olduğunu söyleyen DSÖ, Rusya'nın henüz net bir şekilde suçlu bulunmadığının ve olayların araştırıldığının da altını çizdi.

Rusya-Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Reuters'tan alınan son bilgilere göre Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde sivil kayıplar artıyor. Öte yandan Ukrayna'daki sağlık kuruluşlarına yönelik Rusya'nın savaş suçu işlediği iddialarına karşı Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan basın toplantısında DSÖ Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan ve DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanım Ghebreyesus, Rusya'nın Ukrayna'daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıları ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.DSÖ yetkilileri, Rusya'nın olası savaş suçu uyguladığına yönelik kanıtların toplandığını söyleyerek, Rusya'nın net bir biçimde sağlık merkezi saldırılarından sorumlu olmadığının da altını çizdi. Ukrayna'da şimdiye kadar hastane ve kliniklere düzenlenen 200 saldırı kayıtlara geçti.Acil Durumlar Direktörü Ryan, "Sağlık merkezi ile kurumlarına yapılan kasıtlı saldırı uluslararası insani yasakaların ihlali demek. Bu tür saldırılar savaş suçu anlamına gelmektedir. Saldırıları belgelemek için tanıkları konuşmaya davet ettik. Birleşmiş Milletler (BM) sistemine ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne güveniyoruz" sözlerine yer verdi.Ukrayna'ya seslenen Ghebreyesus, "Benim size bir mesajım var. DSÖ yanınızda ve Rusya'ya savaşın bitmesine yönelik çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi.Savaş suçlarının araştırılmasında Türkiye'nin de imzası var. Hafta için de Türkiye, Fransa ve Almanya'nın da izmasının olduğu ve AB diplomatları tarafıdnan hazırlanan taslak metin DSÖ'nün Avrupa Bölge Ofisi'ne iletilmişti.Rusya, savaşın başından beri kendisine yöneltilen savaş suçları iddialarını kesin bir dille reddediyor.