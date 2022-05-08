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TÜGVA saldırganı tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist Besra Y. tutuklandı.

TÜGVA saldırganı tutuklandı
Ekleme: 8.05.2022 - 18:06 Güncelleme: 8.05.2022 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
TÜGVA saldırganı tutuklandı
Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütünün Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA temsilciliğine yönelik zaman ayarlı bomba eylemini gerçekleştiren şüpheli Besra Y. ile onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheli Kazım K'nin, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan eylemi gerçekleştiren Besra Y. tutuklandı. Şüpheli Kazım K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan Besra Y, 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Şüpheliyle irtibatlı olduğu değerlendirilen Kazım K. da bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

PATLAYICIYI BIRAKAN TERÖRİST HAKKINDAKİ TESPİTLER

İstanbul'da yaşadığı belirlenen Besra Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edilmiş, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ayrıca şüphelinin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Teröristin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edilmişti.
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