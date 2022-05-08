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TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın birbirine girdiği feci kazada ortalık savaş alanına döndü.

Ekleme: 8.05.2022 - 16:20 Güncelleme: 8.05.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi!Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda feci kaza... 6 aracın birbirin girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TRAFİK ANİDEN YAVAŞLADI | 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı. Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi!

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi!

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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