TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda feci kaza... 6 aracın birbirin girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.TRAFİK ANİDEN YAVAŞLADI | 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİKaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı. Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı.YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDIKazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.İNCELEME BAŞLATILDIKaza sonrasında TEM Otoyolu'nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.