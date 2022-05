Şehit kabirlerinde buruk Anneler Günü...

Bugün yılın en anlamlı günlerinden biri olan Anneler Günü...Annesi hayatta olan şanslı insanlar hediyelerle anneleriyle kucaklaşırken diğer yanda anne hasreti çekenler bugünü buruk geçiriyor.Günü en buruk geçiren kesim ise vatan için evlatlarını şehit veren anneler.Şehit anneleri, Anneler Günü'nde, çeşitli şehitliklerde evlatlarının kabirlerini ziyaret ettiler.O şehitliklerden biri Ankara Mamak'taki Cebeci Askeri Şehitliği'ydi.Şehit anneleri, oğullarına duyduğu özlemi, Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelerek dindirmeye çalıştı. Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.Ziyaret sırasında duygulanan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'daki çukur operasyonları sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.Ziyaret sırasında şehitlikte bulunan gazilerin kendisinden helallik istemesi üzerine Daşdemir, 'Benden yana sizlere hakkım helal olsun, sizler de helal edin. Bu vatan uğruna uzuvlarınızı kaybettiniz. Sizler olmasanız, şehitlerimiz olmasa, ezanımız olmaz, bayrağımız olmaz, vatanımız olmaz. Rabb'im tüm şehitlerimizin şahadetlerini kabul etsin. Selçuk'a gelene kadar çok şehit verdi bu vatan, bayrak için ve ezan dinmesin diye vermeye de devam edeceğiz.' diye konuştu.Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2018'de şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın annesi Sevim Usta, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.Usta, 'Haliyle duygularımız bugün çok yoğun, bizleri bugün yalnız bırakmayan şehit yakınları ve gazilerimize de teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.Eskişehir Hava Şehitliği de ziyaret edilen adreslerden biriydi.İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın annesi Şahinde Kaya, Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti.Neredeyse her gün oğlunun mezarına geldiğini ama özel günlerin onun için daha hüzünlü olduğunu belirten anne Kaya gözyaşlarına hakim olamadı.Oğlunun Eskişehir Hava Şehitliği'nde bulunan kabri başında saatlerce oturarak dua eden Kaya, görenleri de duygulandırdı.Anneler Günü'nde yaşadığı üzüntüyü dile getiren şehit annesi Kaya, “Her gün aynı ama böyle özel günler içini yakıyor insanın. Ne söyleyebilirim ki? Hüzünlü bir gün. Sıradan bir özel gün ama bizim içimiz yanıyor. Bazen her gün, bazen haftada bir, bazen iki günde bir yani her fırsatta geliyorum. Ben gelemesem babası geliyor. Diğer oğlum da geldi. Herkesin yeri ayrı. Anneler günümü kutladılar. Hüzünlenip geldik, başka yapacak bir şey yok. Gelebilse hep gelirdi. Hiçbir şeyden kaçınmazdı, her zaman arardı. Gelebilirse gelir, gelemezse muhakkak telefon ederdi. Böyle yine telefon bekliyorsun ama üzülüyorsun” dedi.Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşadı.Şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi.Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 Ocak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un annesi Emine Koç, aylardır mezarlıkta saatler geçirdiğini belirtti. Emine Koç, “Gece uyumadım. Sabah kalktığımda oğlumun arayacağını sandım ama aramadı. Bu şehitliğin en küçük şehidi henüz 19 yaşında. Enes Koç, adı da kendi de güzel. Şehit olmadan 1 gün önce görüntülü konuşmuştuk. Şehit olduktan önceki hayatımla şehit olmadan önceki hayatım aynı değil.Biz ailece her şeyi o gün toprağın altına gömdük. Buraya 4 aydır her gün geliyorum yaklaşık 3 saat mezarının başında duruyorum. Diğer şehitlerle de konuşuyorum. Onlara, 'Enes en küçüğünüz' diyorum. Kendimi avutuyorum' dedi.Hakkari Şemdinli'de mayın patlaması sonucu 8 Ekim 2011 tarihinde 21 yaşında şehit olan Piyade Er Ercan Doğrukartal'ın annesi Mayizer Doğrukartal ise, 4 yıl önce lenf kanserine yakalandığını ifade ederek, “Oğlum askerdi. Tezkeresine 3 ay vardı. 20 gün izne çıkmıştı gelip gittikten 1 ay sonra şehit oldu. Yıllardır Anneler Günü'nde buraya geliyorum çünkü oğlum gelmiyor. İçim buruk, içim yanık, Anneler gününü yaşayamıyorum.Ercan'sız günlerim geçmiyor. Allah bana dayanma gücü versin. Mermere baka baka dalıyorum. Acısı çok derin. Keşke oğlum gelseydi, elimi öpseydi, hediye getirseydi. Ona baka baka dalıyorum. Ona sesleniyorum ama bana cevap vermiyor. Benim gecem gündüzüm Ercan oldu. Ne olacak böyle? Eskiden gelir hediye alırdı, kutlardı' diye konuştu.2018 yılında Suriye'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammet Ali Kalo'nun annesi Gülay Kalo de oğluyla geçirdiği Anneler Günü'nü anlatarak,“Evladımız hayatta değil çok üzgünüz. Aklımızdan çıkmıyor ancak gururluyuz. Böyle güzel bir makam nasip olmuş. Oğlum Anneler günümde bana kıyafet almıştı, çiçek almıştı. Hayatımda ilk çiçeğimi ondan almıştım. Beni mutlu etmek için elinden geleni yapardı' şeklinde konuştu.