Savaşın simgelerinden Yılan Adası'ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'deki Yılan Adası üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-24 bombardıman uçağı dahil olmak üzere Odessa bölgesinde 4 Ukrayna savaş uçağını vurduklarını söyledi. Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.GECE BOYU BOMBARDIMANGece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait bir tugayın komuta merkezi ile Artsız yerleşim birimi yakınındaki Çervonoglinskoye askeri havaalanının iletişim merkezinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, 'Odessa'da Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin 1241 projesinin bir korveti yok edildi.' dedi.'ÇIKARTMA GEMİSİ VURULDU'Öte yandan gece vakti ise Ukrayna'da Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait bir gemiyi vurduğunu söylemişti. Yapılan açıklamada 'Serna' sınıfı çıkartma gemisinin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Ukrayna bundan önce de Rusya'ya ait bir helikopteri vurduğunu söyledi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı bombardımanın görüntülerini de paylaşmıştı.RUSYA'DAN KAYIP BİLANÇOSU AÇIKLAMASIRus hava muharebe taktik birliklerinin 130 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Bahmut ve Krasnopolye bölgelerinde askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 123 alan, 2 topçu bataryası, 2 mühimmat, füze ve top cephaneliği olduğunu aktardı. Konaşenkov, 420'ye yakın Ukraynalı silahlı gücün öldürüldüğünü, 55 askeri teknik aracın imha edildiğini bildirdi.'4 UKRAYNA UÇAĞI YOK EDİLDİ'Rus hava savunma sistemlerinin, gece boyunca Yılan Adası üzerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-24 model bombardıman uçağı, bir Mi-24 helikopterini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Odessa bölgesinde gün boyunca toplamda 4 Ukrayna uçağı, 3'ünde çıkarma birlikleri bulunan 4 helikopter, 3 insansız hava aracı ve Ukrayna donanmasına ait bir hücumbotun yok edildiğini dile getirdi.AÇIKLAMA YAPILDIFüze ve topçu birliklerinin Harkiv bölgesinde 2 S-300 hava savunma füze sistemini vurduğunu da belirten Konaşenkov, 'Ukrayna'ya ait bugüne kadar 156 uçak, 116 helikopter, 765 insansız hava aracı, 297 hava savunma füze sistemi, 2 bin 927 tank ve zırhlı araç, 335 çok namlulu roketatar, 1393 obüs ve havan topu, 2 bin 746 özel askeri araç yok edildi.' diye konuştu.UKRAYNA'DAN DA AÇIKLAMAUkrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 25 bin 500 asker, 199 uçak, 156 helikopter ve 1130 tankını kaybettiğini bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-8 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiği belirtildi.'25 BİN 500 ASKER KAYBEDİLDİ'Açıklamada, Rus ordusunun toplam 25 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 156 helikopter, 1130 tank, 2 bin 741 zırhlı araç, 509 top, 179 roketatar sistemi ve 86 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.BİLANÇO AÇIKLANDIRus güçlerinin 1961 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 360 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 92 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.6. GÜNDE NELER OLMUŞTU?Rusya, savaşın 6. gününden beri adadaydı. Ayrıca Yılan Adası, geçtiğimiz günlerde batan Rusya'nın tarihi gemisi Moskova tarafından ele geçirilmişti.DİKKAT ÇEKEN DİYALOGÖte yandan Yılan Adası'ndaki Ukrayna askeri ile Rus birliklerinin diyaloğu gündeme damga vurmuştu. Adaya yaklaşan Rus birlikleri, 'Kan dökülmesine gerek yok, gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde bombalanacaksınız' demişti.ÖLDÜRLER SANILMIŞTIAncak Ukrayna birlikleri meydan okuyup teslim olmayı reddederek 'Gidin' demişti. Bunun ardından gelen hava bombardımanında adayı korumakla görevli 13 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak daha sonra askerlerin Rusya tarafından esir alındığı ortaya çıkmıştı.ESİR DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIRusya ve Ukrayna arasında yapılan esir değişimi sırasında 13 asker de Rusya tarafından Ukrayna'ya teslim edilmişti.