Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!

Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, ülkedeki kadınlarla ilgili yeni bir karar aldı.Taliban'ın kararnamesine göre, Afgan kadınların yeniden yüzlerini örtmesi gerektiğine hükmedildi.BURKA HABERİNDE TÜRK BAYRAĞI DETAYIGelişmeyi 'Taliban dini lideri, kadınlara toplum içinde burka giymelerini emretti' başlığıyla aktaran İsrail basınından Jerusalem Post gazetesinin haberindeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.Kararın Türkiye ile ilgili olmamasına rağmen, Taliban haberinin fotoğrafında Türk bayrağı ayrıntısı göze çarptı.'PEK ÇOK KADIN YÜZLERİNİ KAPATMIYOR'Bir kadının babasının veya en yakın erkek akrabasının denetleneceği, kadının evin dışında yüzünü örtmemesi halinde ilgili erkeklerin hapse atılacağı veya devlet işlerinden kovulacağı kaydedildi.Haberde, 'Afganistan'daki kadınların çoğu, dini nedenlerle başörtüsü takıyor. Kabil gibi kentsel alanlarda pek çok kadın yüzlerini kapatmıyor.' denildi.TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI OPERASYONUAncak gelişme aktarılırken, Türk bayrağı ayrıntısının kullanılması, 'Uluslararası basın, yine Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapıyor.' şeklinde yorumlara neden oldu.Öte yandan aynı haberde, ABD ve diğer ülkelerin, Taliban'ın ağustos ayında yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'a kalkınma yardımını kestiği ve bu ülkenin bankacılık sistemine sert yaptırımlar uyguladığı notuna yer verildi.