  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!

Bebek katili İsrail yine Türkiye’yi tahrik edecek bir skandal ile karşımızda. Taliban’ın burka kararını manşetine taşıyan İsrailli Jeruselam Post gazetesi, Türk bayraklı bir fotoğraf kullandı.

Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!
Ekleme: 8.05.2022 - 12:02 Güncelleme: 8.05.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!
Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, ülkedeki kadınlarla ilgili yeni bir karar aldı.

Taliban'ın kararnamesine göre, Afgan kadınların yeniden yüzlerini örtmesi gerektiğine hükmedildi.

Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!

BURKA HABERİNDE TÜRK BAYRAĞI DETAYI
Gelişmeyi 'Taliban dini lideri, kadınlara toplum içinde burka giymelerini emretti' başlığıyla aktaran İsrail basınından Jerusalem Post gazetesinin haberindeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!

Kararın Türkiye ile ilgili olmamasına rağmen, Taliban haberinin fotoğrafında Türk bayrağı ayrıntısı göze çarptı.

'PEK ÇOK KADIN YÜZLERİNİ KAPATMIYOR'
Bir kadının babasının veya en yakın erkek akrabasının denetleneceği, kadının evin dışında yüzünü örtmemesi halinde ilgili erkeklerin hapse atılacağı veya devlet işlerinden kovulacağı kaydedildi.

Haberde, 'Afganistan'daki kadınların çoğu, dini nedenlerle başörtüsü takıyor. Kabil gibi kentsel alanlarda pek çok kadın yüzlerini kapatmıyor.' denildi.

Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!

TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI OPERASYONU
Ancak gelişme aktarılırken, Türk bayrağı ayrıntısının kullanılması, 'Uluslararası basın, yine Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapıyor.' şeklinde yorumlara neden oldu.

Öte yandan aynı haberde, ABD ve diğer ülkelerin, Taliban'ın ağustos ayında yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'a kalkınma yardımını kestiği ve bu ülkenin bankacılık sistemine sert yaptırımlar uyguladığı notuna yer verildi.
Fenerbahçe'den İmamoğlu'na cevap: 'Bu camia sandıkta hesaplaşmasını iyi bilir'
Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!
Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı!
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Türkiye de imzalayanlar arasında! Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna için düğmeye bastı!
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
DHKP-C'de büyük çözülme geldi! CHP'nin sahip çıktığı Halkın Hukuk Bürosu'nun örgütle bağı ortaya çıktı!
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!
Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok.
Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim.
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü
Ukrayna: Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi
Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...
Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...
Ukrayna açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar
Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! 'Güzelim diye ağzımdan vurdu'

Evdeki temizlikçiyi o halde yakalamıştı! Yargıtay'dan flaş gizli kamera kararı!

Evdeki temizlikçiyi o halde yakalamıştı! Yargıtay'dan flaş gizli kamera kararı!

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

7 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

7 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü!

Ayçiçek yağı fiyatları resmen düştü!