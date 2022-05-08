İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü.Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı.Sahilde yaşanan kirlilik ise kötü bir görüntü oluşturdu.Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla 'müsilaja benzer görüntü oluştu. Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.