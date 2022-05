İstanbul Emniyeti teyakkuzda: Orman yangınlarına helikopterli önlem

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı Aydos Ormanı'nda geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Yunus Timlerinin katıldığı denetim esnasında ormanlık alanda kaçak giriş yapılıp yapılmadığı ve izinsiz ateş yakılıp yakılmadığı kontrol edildi.Dron ve helikopter destekli yapılan denetimler, 1 Mayıs itibariyle her gün gerçekleştirilecek.Ormanda piknik yapan Mustafa Yılmazer, ”Dikkat etmemiz gereken en önemli husus, ormana giren kişilerin hakikaten kontrollü olması lazım. Özellikle çocukların ve gençlerin biraz daha dikkatli olması için devletimizin bu konuda üzerine düşen her türlü görevi yaptığını gözlemliyoruz. Helikopter ile havadan, polisler ile karadan her taraf denetleniyor. Biz de vatandaş olarak çok memnunuz. Ormanlık alanlarda ateş yakmıyoruz. Termosta çayımızı getiriyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz, ormanlarımız güvenli bir şekilde gelecek nesillere aktarılır' dedi.