İstanbul'da turizm patlaması yaşanıyor! Doluluk yüzde 98!

Verilerin, Suudi Arabistan'dan 250 bin turist geleceğini gösterdiğini aktaran Avdagiç, şöyle devam etti: 'Şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulamayacaksınız. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Sanayi tarafına baktığımızda, orada zaten bir problem yok.'Avdagiç, istihdam konusunda firmaların iyi gittiğini belirterek, küresel çapta yaşanan gelişmeler sonrası her ne kadar iptal edilen siparişler olsa da bunların yerine yenilerinin alındığına dikkati çekti.Uzak Doğu'da yeniden canlanan Covid-19 salgını sonrası Avrupalıların siparişler konusunda garantiye gittiğini anlatan Avdagiç, 'Avrupalılar Uzak Doğu'ya yüksek sipariş vermek yerine riske atmayarak daha küçük miktarlarda ürün alabileceği ülke olarak Türkiye'yi seçiyor. Türkiye'nin fiyat, kalite ve tedarik konusunda çok iyi bir performansı var. Ülkemizin üretim gücüyle gurur duyabiliriz' ifadelerini kullandı.Avdagiç, Avrupa ile Geçiş Belgesi problemleri olduğunu anımsatarak, Uzak Doğu'daki sıkıntılardan sonra Avrupa'nın birçok ülkesinin uygulamayı kaldırdığını, Türkiye'nin tedarik anlamında ihtiyaçları karşılamasıyla burada fırsatlar doğduğunu kaydetti.İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamadığını belirterek, ''Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz'' dedi.