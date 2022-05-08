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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!

Son dönemde kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelen İETT otobüsleri yine bir kazaya karıştı. Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 8.05.2022 - 17:22 Güncelleme: 8.05.2022 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
İETT otobüslerinin karıştığı kaza ve arızalara bir yenisi daha eklendi.

Kazanın son adresi Gaziosmanpaşa oldu. İETT otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!

İETT OTOBÜSÜ YANDAN ÇARPI
Kaza, saat 15.15 sıralarında Yenimahalle Galericiler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 ZB 1254 plakalı İETT otobüsü, Galericiler Caddesinde seyreden 34 RL 0662 plakalı otomobile kavşakta yandan çarptı.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!

3 YARALI
Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil refüje çıktı.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!

İhbar verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil içinde yaralanan üç kişiyi hastaneye kaldırdı. Otobüsün yolcuları başka otobüslere bindirilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!
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