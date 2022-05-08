  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı
Ekleme: 8.05.2022 - 19:20 Güncelleme: 8.05.2022 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı
Beyaz Saray, G7 liderlerinin bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yaparak, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu.

Liderlerin, Ukrayna'yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceklerini dile getirdikleri belirtilen açıklamada, Rusya'ya bugüne kadar uygulanan yaptırımların ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok ettiği aktarıldı.

ABD'DEN RUS TELEVİZYONLARINA YAPTIRIM

Rusya'ya yönelik ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin bugün yeni bir yaptırım paketi üzerine anlaştığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin Rusya devletinin tamamen ya da kısmen kontrolü altındaki 3 televizyonuna yaptırım getireceği kaydedildi.

Söz konusu televizyonların ise Channel One Russia, Russia-1 ve NTV Yayın Şirketi olduğu aktarıldı.

Öte yandan ABD yönetiminin Rusya ile ilgili kişilere ABD'lilerin muhasebe, kredi, şirket yönetimi ya da yönetim danışmanlığı vermesini de yasaklayacağı, böylece Rus elitlerin zarara uğratılacağı bildirildi.

G7 ÜLKELERİ RUSYA'DAN PETROL İTHALATINI YASAKLIYOR

Öte yandan ABD'nin halihazırda Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığının anımsatıldığı açıklamada, G7 ülkelerinin de bugün Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı belirtildi.

Ayrıca ABD'nin, Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.
Fenerbahçe taraftarından İmamoğlu’na olay sözler!
G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı
Vatandaştan İmamoğlu'na İstanbulkart tepkisi!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi başladı!
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
Türkiye'de koronavirüste son durum! Yeniden düşüşe geçti
TÜGVA saldırganı tutuklandı
İstanbul Emniyeti teyakkuzda: Orman yangınlarına helikopterli önlem
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!
Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok
3600 ek gösterge için tarihi gün! Emekli aylığı ve ikramiyesi büyük oranda artacak!
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!
Şehit kabirlerinde buruk Anneler Günü...
Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!
Savaşın simgelerinden Yılan Adası'ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı
Fenerbahçe'den İmamoğlu'na cevap: 'Bu camia sandıkta hesaplaşmasını iyi bilir'
'Ders almak isteyen çok': Savaştan kaçan Ukraynalılar Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor
İstanbul'da turizm patlaması yaşanıyor! Doluluk yüzde 98!
Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!
Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti!

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti!

NASA görüntüledi: Güneş'teki patlama Atlantik'i vurdu!

NASA görüntüledi: Güneş'teki patlama Atlantik'i vurdu!

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Tayt hırsızından iğrenç sözler: 60 tane çaldım! Bu benim…

Tayt hırsızından iğrenç sözler: 60 tane çaldım! Bu benim…