Fenerbahçe taraftarından İmamoğlu’na olay sözler!

Fenerbahçe Kulübü'nün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda başkan Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a yaptığı ziyarette taktığı bordo-mavili kravata tepki göstermişti. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki görmüştü.Fenerbahçe taraftarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. İşte taraftarın yaptığı açıklama: