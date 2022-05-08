Fenerbahçe'den İmamoğlu'na cevap: 'Bu camia sandıkta hesaplaşmasını iyi bilir'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'vız gelir tırıs gider' açıklamalarının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermişt.Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamalarla İmamoğlu'na yüklendi.İBB Başkanı'nın İstanbul'u temsil etmesi gerektiğini belirten Koç'a İmamoğlu, 'Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle.' cevabı vermişti.Fenerbahçe'den de İmamoğlu'na cevap gecikmedi.'BU CAMİA SANDIKTA HESAPLAŞMASINI ÇOK İYİ BİLİR'Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, İmamoğlu'nun Twitter paylaşımını alıntıladı.Madde madde tepkilerini suralayan Sipahioğlu, şu ifadelere yer verdi:'1) Bugün konuşan; Koç Holding BV değil, Fenerbahçe başkanıydı!2) Dün, iktidarın bakanlarını çok daha sert eleştirdi. Herhalde çevren bilgilendirmemiş !3) Yolun yol değil. Verdiğin kitaplar, bu açıklaman vs.4) Burası Fenerbahçe! Özür dilemezsen elbet hesaplaşacağız!Bu camia, sandıkta hesaplaşmayı çok iyi bilir. Ne iktidar ne muhalefet unutmasın..'